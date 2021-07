Roma | G20 Cultura al Colosseo Draghi | Settore cruciale per la ripartenza

Advertising

Agenzia_Ansa : Il G20 della Cultura a Roma aprirà nel pomeriggio nell'arena del Colosseo. In serata il concerto diretto dal maestr… - MiC_Italia : #G20Culture — Roma, 29 - 30 luglio | UOMO VITRUVIANO | L'immagine guida del #G20Italy è la celebre opera di Leonard… - MiC_Italia : #G20CULTURE | LA CULTURA UNISCE IL MONDO ?? CULTURE UNITES WORLD | Roma, 29 - 30 luglio | Ecco il programma del… - europainitalia : “È un grande onore rappresentare la #CommissioneUE all'apertura del 1° G20 Cultura stasera nella splendida Roma.… - lucafalc1 : RT @lorenzabo: Oggi si apre a Roma il #G20 della Cultura con il Presidente Mario Draghi, il Ministro @dariofrance e il Direttore generale… -

di Nicoletta Di Placido, Antonio Bravetti e Alfonso Raimo- Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha accolto le delegazioni del, arrivate al Colosseo per la cerimonia di apertura della ministeriale Cultura. Insieme a Franceschini, anche ...Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, inaugura ilCultura al Colosseo, sottolineando la 'splendida luce' che avvolge la Città eterna. Peril premier ha buone notizie: 'Interveniamo sul ...Roma, 29 lug. (askanews) - 'Quando il mondo ci guarda vede prima di tutto arte, musica, letteratura, segni della storia antica, voglio ..."Il sostegno alla cultura è cruciale per la ripartenza del Paese. Il settore dei viaggi e del turismo vale il 13% del prodotto interno lordo e impiega in maniera diretta o indiretta tre milioni e mezz ...