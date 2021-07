(Di giovedì 29 luglio 2021) Unaè statain casa a. È accaduto in uni n via Federico Guarducci, in zona Portuense . L'allarme è scattato da una serie di segnalazioni di una, ...

Advertising

rep_roma : Roma, donna uccisa a coltellate dal convivente davanti al disabile che accudivano: arrestato [di Romina Marceca] [a… - statodelsud : Roma, donna uccisa a coltellate: fermato compagno 67enne - Pino__Merola : Roma, donna uccisa a coltellate: fermato compagno 67enne - zazoomblog : Roma donna uccisa a coltellate in casa: fermato il compagno - #donna #uccisa #coltellate #casa: - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Roma, donna uccisa a coltellate nel suo appartamento: fermato il compagno -

Ultime Notizie dalla rete : Roma donna

E' successo poco prima delle 14 in via Federico Guarducci, nel quartiere San Paolo a. A chiamare il 112 un vicino spaventato dalle urla della. E' stato lui a raccontare ai poliziotti sul ...'Nel prossimo summit del G20 a, in ottobre, io potrei essere l'unicae non potrebbe esserci indicatore migliore per capire quanta strada c'è da fare per l'uguaglianza di genere', ha ...Tutti i concerti del Festival sono con prenotazione obbligatoria info@santafiorainmusica.com - 335 8401202 ufficio turistico 3497201387 0564 977142 Santa Fiora: Terzo appuntamento con la 22° edizione ...Omicidio in via Federico Guarducci, in zona Marconi, a Roma. Una donna colombiana è stata uccisa a coltellate dal compagno questo pomeriggio nell'abitazione della coppia, forse al ...