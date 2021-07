Roma, Comune “sbadato” sbaglia bando per la metro: 253 milioni di euro rischiano di volatilizzarsi (Di giovedì 29 luglio 2021) Roma, 29 lug – Il Comune di Roma amministrato dalla effervescente antifascista Virginia Raggi ha eccome i soldi per acquistarne 30 nuovi treni per la malandata metro di Roma, c’è solo un problena: il bando ha un grosso errore nel testo ed è tutto da rifare. Comune di Roma, che gaffe (milionaria) Roma ha “solo” tre linee ma anche per quelle già costruite da tempo servono nuovi treni: ci sono fondi per 253milioni, ma ancora non sono stati spesi. La ragione? Potremmo chiamarla inettitudine. La gara per la fornitura di 30 ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 29 luglio 2021), 29 lug – Ildiamministrato dalla effervescente antifascista Virginia Raggi ha eccome i soldi per acquistarne 30 nuovi treni per la malandatadi, c’è solo un problena: ilha un grosso errore nel testo ed è tutto da rifare.di, che gaffe (milionaria)ha “solo” tre linee ma anche per quelle già costruite da tempo servono nuovi treni: ci sono fondi per 253, ma ancora non sono stati spesi. La ragione? Potremmo chiamarla inettitudine. La gara per la fornitura di 30 ...

Advertising

ferrazza : Mio padre è morto il 7 aprile a Roma. È stato cremato. Lo vorremmo portare in un’altra regione. È il 28 luglio e l’… - Roma : ?? Sistema Musei di Roma Capitale: ingresso gratuito domenica 1/8. L’iniziativa è promossa da @culture_roma e dalla… - virginiaraggi : #LaSindacaInforma numero 204 la trovi qui: - Gilda21953339 : RT @Gilda21953339: @virginiaraggi ma al comune di Roma non sapete fare un caxxo! SindacA e giunta: dimettetevi!! Siete degni di una repubb… - Gilda21953339 : @virginiaraggi ma al comune di Roma non sapete fare un caxxo! SindacA e giunta: dimettetevi!! Siete degni di una r… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Comune Otto giorni di spettacoli inediti con We Reading Festival: parole e musica con Emanuela Fanelli,Rachele Bastreghi, La Municipàl ... We Reading si è nel tempo diffuso a Bologna, Milano, Torino, Roma e tante altre città, ma ogni ... We Reading Festival 2021 è organizzato con il patrocinio della Regione Emilia - Romagna, Comune di ...

Messina (Idv) "Riforma giustizia pericolosa, a rischio stato diritto" ROMA " "Da qualche settimana Italia dei Valori è rientrata in Parlamento, sia alla Camera con Piera ... tema su cui l'Italia dei Valori ha effettivamente qualche punto in comune con il Movimento 5 ...

Concorso al Comune di Roma, ultime prove e idonei in attesa: ecco quando usciranno le graduatorie RomaToday Roma, sindacati: Comune irresponsabile su Multiservizi “L’irresponsabilità nella gestione dei servizi pubblici da parte del Comune di Roma Capitale ha superato i limiti della decenza”. Così, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio, la Cisl di Roma ...

Gualtieri: non reale descrizione Raggi su Roma Roma - "La descrizione di una città che si è rimessa in piedi e funziona non risponde alla realtà, i romani lo sanno". Lo ha detto il candidato del ...

... We Reading si è nel tempo diffuso a Bologna, Milano, Torino,e tante altre città, ma ogni ... We Reading Festival 2021 è organizzato con il patrocinio della Regione Emilia - Romagna,di ..." "Da qualche settimana Italia dei Valori è rientrata in Parlamento, sia alla Camera con Piera ... tema su cui l'Italia dei Valori ha effettivamente qualche punto incon il Movimento 5 ...“L’irresponsabilità nella gestione dei servizi pubblici da parte del Comune di Roma Capitale ha superato i limiti della decenza”. Così, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio, la Cisl di Roma ...Roma - "La descrizione di una città che si è rimessa in piedi e funziona non risponde alla realtà, i romani lo sanno". Lo ha detto il candidato del ...