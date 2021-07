Roma | battibecco tra Calenda | Gualtieri e Raggi sui rifiuti Michetti se ne va | La rissa no

(Di giovedì 29 luglio 2021) Il candidato sindaco del centrodestra aEnricosbotta e abbandona il confronto con gli altri candidati alla Casa dell’architettura. In particolare, durante unsul tematra, soprattutto, con il controcanto di, il candidatosi alza dalla sedia, saluta gli sfidanti e allargando le braccia abbandona il dibattito in polemica. “Non erano queste le regole, se si hanno 5 minuti a testa si rispettano - ha spiegato l’aspirante primo cittadino del centrodestra - se invece è un contraddittorio dove ...

Il candidato sindaco del centrodestra a Roma Enrico Michetti sbotta e abbandona il confronto con gli altri candidati alla Casa dell'architettura. In particolare, durante un battibecco sul tema rifiuti tra Calenda e Gualtieri, soprattutto, ...