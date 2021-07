Roma, alla fiaccolata “No green pass” con i parlamentari leghisti cori e insulti contro il premier Draghi e il ministro Speranza (Di giovedì 29 luglio 2021) Circa 1500 persone hanno partecipato alla fiaccolata organizzata a Roma dal ‘Comitato Libera Scelta‘ contro il green pass obbligatorio. Presenti alla manifestazione diversi deputati e senatori della Lega, da Armando Siri – tra i promotori – a Claudio Borghi, Simone Pillon, Alberto Bagnai e l’europarlamentare Antonio Maria Rinaldi. Presenti anche Vittorio Sgarbi e l’ex M5s Gianluigi Paragone. Non sono mancati nel corso della della manifestazione cori e insulti contro il presidente del Consiglio Mario Draghi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Circa 1500 persone hanno partecipatoorganizzata adal ‘Comitato Libera Scelta‘ilobbligatorio. Presentimanifestazione diversi deputati e senatori della Lega, da Armando Siri – tra i promotori – a Claudio Borghi, Simone Pillon, Alberto Bagnai e l’europarlamentare Antonio Maria Rinaldi. Presenti anche Vittorio Sgarbi e l’ex M5s Gianluigi Paragone. Non sono mancati nel corso della della manifestazioneil presidente del Consiglio Mario...

Advertising

Mov5Stelle : Alle elezioni di #Roma2021 sosteniamo #VirginiaRaggi. Pezzetto dopo pezzetto, @virginiaraggi ha cambiato volto al… - Agenzia_Ansa : E' morto a Roma, al Policlinico Gemelli, Gianni Nazzaro, cantante e attore. Era gravemente malato, come confermano… - CarloCalenda : Dopo settimane di riflessione Gualtieri ha fatto proposte sui trasporti. È una buona notizia, ma vediamole. 1-'Sto… - Brizioful : RT @Valerio864dd: Alla manifestazione contro il #greenpass di Roma erano in 500. Praticamente trovi più gente in un matrimonio pugliese.… - LetiziaGargiulo : RT @QuinziUgo: Vorrei sottolineare che l'aeroporto Leonardo da Vinci non è di Roma, in quanto compreso nel territorio del comune di Fiumici… -