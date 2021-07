Roma, al via il test per la pedonalizzazione dai Fori Imperiali a Termini: critici commercianti e tassisti. Ecco il piano del Comune (Di giovedì 29 luglio 2021) Annunciata a giugno, con l’approvazione di una memoria di giunta capitolina, la sperimentazione della pedonalizzazione è a un passo dal via. Prevista nell’ultimo fine settimana di ogni mese, in futuro andrà anche a comprendere un nuovo itinerario pedonale dai Fori Imperiali al nodo centrale della stazione Termini. I servizi del trasporto pubblico, di linea e non, quindi saranno deviati perché “la sperimentazione” dovrà essere “utile a testare le nuove alternative di viabilità e di Tpl con cui la città dovrà essere pronta per l’avvio dei cantieri dei tram e della Metro C a Piazza Venezia”, spiega il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Annunciata a giugno, con l’approvazione di una memoria di giunta capitolina, la sperimentazione dellaè a un passo dal via. Prevista nell’ultimo fine settimana di ogni mese, in futuro andrà anche a comprendere un nuovo itinerario pedonale daial nodo centrale della stazione. I servizi del trasporto pubblico, di linea e non, quindi saranno deviati perché “la sperimentazione” dovrà essere “utile aare le nuove alternative di viabilità e di Tpl con cui la città dovrà essere pronta per l’avvio dei cantieri dei tram e della Metro C a Piazza Venezia”, spiega il ...

BaldinoVittoria : A breve #CasaPound sarà sgomberata dal palazzo che da anni occupa abusivamente a via Napoleone III a Roma. 'La leg… - eziomauro : Vaccini manifestazioni in 12 città contro il Green Pass. In piazza a Roma anche la Lega - Adnkronos : Fiaccolata di protesta contro il #Greenpass al via a Roma. Cori e slogan contro Draghi e i giornalisti. - enzo_pagnotta : RT @CislNazionale: ??In via Rieti a Roma la presentazione del VI Rapporto OCSel Cisl sulla contrattazione di 2* livello e la tavola rotonda… - LuceverdeRadio : [AGG] ??Treno instradato sul percorso alternativo da Roma a Napoli via Cassino con un maggior tempo di percorrenza f… -