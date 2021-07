(Di giovedì 29 luglio 2021) Non è ancora stato del tutto bonificato il gigantescoche ha devastato il Montiferru, nell', negli ultimi sei giorni. Le squadre a terra di Corpo forestale, Protezione civile, Vigili ...

Agenzia_Ansa : Un vasto incendio alle porte di Santu Lussurgiu, nell'Oristanese, sta lambendo il centro abitato e sono già 60 le p… - enpaonlus : Vasto rogo nell'Oristanese, evacuate 400 persone da Cuglieri - Sardegna - - Agenzia_Ansa : La Sardegna brucia ancora, due focolai ancora attivi. Un allevatore di Cuglieri rischia la vita per salvare 400 pec… - AnsaSardegna : Rogo Oristanese: fiamme riprendono vigore,in azione Canadair. Scoppia un vasto incendio anche a Sagama #ANSA - OperaFisista : Rogo Oristanese: da Roma gli specialisti dei carabinieri - Cronaca - ANSA -

Sorvegliato speciale l', nel Montiferru, dove è esploso il grande incendio che ha ... già lambiti dal grandetra sabato, domenica e lunedì. Codice arancione poi nel Campidano, tra il ...Non è ancora stato del tutto bonificato il gigantescoche ha devastato il Montiferru, nell', negli ultimi sei giorni. Le squadre a terra di Corpo forestale, Protezione civile, Vigili del fuoco e volontari stanno lavorando per bonificare le ...Non è ancora stato del tutto bonificato il gigantesco rogo che ha devastato il Montiferru, nell'Oristanese, negli ultimi sei giorni. (ANSA) ...Cagliari. Ettari su ettari di pascolo distrutti dalle fiamme, animali uccisi questo è l'esito delle disastrose giornate vissute dagli ...