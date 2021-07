Rocco Casalino, ebbene si: faranno un film sulla sua vita. Ecco chi lo interpreterà (Di giovedì 29 luglio 2021) La crisi del M5s tocca solo Rocco Casalino, sempre più in ascesa. L'ultima notizia - si legge sul Corriere della Sera - riguarda il suo libro ¨Il Portavoce¨, il gruppo Mondadori e l'interessato hanno firmato un accordo per la cessione dei diritti dell'autobiografia (a cura di Piemme) alla casa di produzione cinematografica Kubla Khan di Umberto Massa: diventerà un film. L'infanzia di Casalino a Ceglie Messapica (Brindisi), la Germania dove era figlio di immigrati, la Milano degli esordi giornalistici in Telelombardia, poi la casa del Grande Fratello a Roma e poi ancora più in alto, fino al cuore pulsante del potere ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 29 luglio 2021) La crisi del M5s tocca solo, sempre più in ascesa. L'ultima notizia - si legge sul Corriere della Sera - riguarda il suo libro ¨Il Portavoce¨, il gruppo Mondadori e l'interessato hanno firmato un accordo per la cessione dei diritti dell'autobiografia (a cura di Piemme) alla casa di produzione cinematografica Kubla Khan di Umberto Massa: diventerà un. L'infanzia dia Ceglie Messapica (Brindisi), la Germania dove era figlio di immigrati, la Milano degli esordi giornalistici in Telelombardia, poi la casa del Grande Fratello a Roma e poi ancora più in alto, fino al cuore pulsante del potere ...

