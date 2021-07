Roby Facchinetti a cena coi figli: ecco il grande assente (Di venerdì 30 luglio 2021) Roby Facchinetti, è andato a cena con i suoi figli, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video che ritrae 3 dei suoi figli a cena con lui felici e sorridenti. Roby Facchinetti, una cena con i suoi figli, il grande assente si fa sentire (Foto dal web)Il cantante è spostato con Giovanna Lorenzini, a lei ha dedicato un libro, i due hanno una relazione da 34 anni, sua moglie ha fatto tanto per il cantante, da sempre è stata innamorata dell’artista e dell’uomo che ha suonato con i Pooh. ... Leggi su ck12 (Di venerdì 30 luglio 2021), è andato acon i suoi, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video che ritrae 3 dei suoicon lui felici e sorridenti., unacon i suoi, ilsi fa sentire (Foto dal web)Il cantante è spostato con Giovanna Lorenzini, a lei ha dedicato un libro, i due hanno una relazione da 34 anni, sua moglie ha fatto tanto per il cantante, da sempre è stata innamorata dell’artista e dell’uomo che ha suonato con i Pooh. ...

Advertising

GammaStereoRoma : Roby Facchinetti - L'Ultima Parola - A5359201 : RT @zaiapresidente: ????? Per chi se lo fosse perso o per chi avesse voglia di sognare, ecco la sintesi del concerto 'La Mia Terra' svoltosi… - 3ff8457172f943a : RT @zaiapresidente: ????? Per chi se lo fosse perso o per chi avesse voglia di sognare, ecco la sintesi del concerto 'La Mia Terra' svoltosi… - MinellaRenzo : RT @zaiapresidente: ????? Per chi se lo fosse perso o per chi avesse voglia di sognare, ecco la sintesi del concerto 'La Mia Terra' svoltosi… - paoloigna1 : Roby Facchinetti - Vivrò (con testo) -