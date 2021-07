Roberto Calasso, un rivoluzionario della dieta culturale degli italiani (Di giovedì 29 luglio 2021) Roberto Calasso, con la sua Adelphi ispirata agli insegnamenti di Bobi Bazlen e di Luciano Foà, ha incarnato un momento di svolta radicale nella storia dell’editoria italiana. Ha contribuito a rivoluzionare la dieta culturale degli italiani, ha contagiato la cultura italiana con nuovi autori rimossi o misconosciuti, con nuovi filoni di pensiero e di meditazione, con intere aree geografiche. Ha bucato il pallone gonfiato della cultura autocensoria, del dogma razionalista, del progressismo convenzionale, del culto della linea, dell’ortodossia, del legame ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 luglio 2021), con la sua Adelphi ispirata agli insegnamenti di Bobi Bazlen e di Luciano Foà, ha incarnato un momento di svolta radicale nella storia dell’editoria italiana. Ha contribuito a rivoluzionare la, ha contagiato la cultura italiana con nuovi autori rimossi o misconosciuti, con nuovi filoni di pensiero e di meditazione, con intere aree geografiche. Ha bucato il pallone gonfiatocultura autocensoria, del dogma razionalista, del progressismo convenzionale, del cultolinea, dell’ortodossia, del legame ...

