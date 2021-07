Roberto Calasso era fiuto | intelligenza | carattere | sobrietà e disciplina

(Di giovedì 29 luglio 2021) Un mese fa ho annunciato a Giampiero Mughini l’uscita, per il 29 luglio, di due libri imperdibili: “Bobi” e “Meme’ Scianca”. Imperdibili perché firmati da, imperdibili come tutti i libri di Adelphi. Mughini mi ha risposto: “Assolutamente imperdibili!”. Il caso vuole (ma esiste il caso?) che oggi, insieme ai libri, ci raggiunga anche la notizia dolorosa della morte di, editore massimo, scrittore finissimo, pensatore di pensieri mai banali. Era stato proprio Bazlen a dirgli, all’inizio dell’avventura: “Faremo soltanto libri che ci piacciono molto”. Se Adelphi è la casa editrice che è, se i libri editi da Adelphi ...

Advertising

Radio3tweet : Le storie non vivono mai solitarie: sono rami di una famiglia, che occorre risalire all'indietro e in avanti. Ci ha… - chedisagio : ???? La casa editrice più bella, l'editore più illuminato, l''impronta' sulla cultura italiana. È morto Roberto Cal… - RaiCultura : Addio a Roberto Calasso, scrittore e direttore editoriale della casa editrice Adelphi. Ci ha lasciato all'età di 8… - JacopoPellegr10 : Che tristezza la morte di Roberto Calasso - ADM_assdemxmi : RT @wireditalia: Dal 1971 Roberto #Calasso era alla guida della prestigiosa casa editrice #Adelphi, lo scrittore e intellettuale si è disti… -

Ultime Notizie dalla rete : Roberto Calasso

Milano, 29 luglio 2021 - Lo scrittore ed editore, "padre" della casa editrice Adelphi , è morto a Milano all'età di 80 anni dopo una lunga malattia. Era nato a Firenze il 30 maggio 1941. Saggista e narratore, nel 1962, a soli 21 ...Figlio del giurista Francescoe di Melisenda Codignola, a sua volta figlia del pedagogista Ernesto Codignola,frequentò il liceo Tasso di Roma e si laureò in letteratura ...29 luglio 2021Lo scrittore ed editore Roberto Calasso, presidente e consigliere delegato della casa editrice Adelphi, è morto a Milano all'età di 80 anni dopo una lunga malattia ...Un mese fa ho annunciato a Giampiero Mughini l’uscita, per il 29 luglio, di due libri imperdibili: “Bobi” e “Meme’ Scianca”. Imperdibili perché firmati da Roberto Calasso, imperdibili come tutti i lib ...