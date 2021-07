Rissa nella sala Bingo a Bari: tre persone denunciate, scatta la chiusura del locale per 15 giorni (Di giovedì 29 luglio 2021) Tre persone denunciate e quindici giorni di chiusura per il locale: scattano i provvedimenti della polizia per la Rissa avvenuta in una sala Bingo di Bari nella tarda serata di lunedì scorso, 26 ... Leggi su baritoday (Di giovedì 29 luglio 2021) Tree quindicidiper ilno i provvedimenti della polizia per laavvenuta in unaditarda serata di lunedì scorso, 26 ...

Advertising

baritoday : Rissa nella sala Bingo a Bari: tre persone denunciate, scatta la chiusura del locale per 15 giorni… - Borderline_24 : #Bari, #Rissa nella Sala bingo: scattano le #Denunce. Locale chiuso per 15 giorni - SimoneMaresca2 : RT @siamo_la_Roma: ?? E’ già una #Roma fortemente griffata #Mourinho ?? Quella che pareggia 1-1 contro il #Porto nella prima amichevole “vera… - siamo_la_Roma : ?? E’ già una #Roma fortemente griffata #Mourinho ?? Quella che pareggia 1-1 contro il #Porto nella prima amichevole… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Amichevoli: Porto-Roma 1-1, a segno Mancini Mini rissa nella ripresa per un fallo di Pepe su Mkhitaryan -