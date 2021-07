Rinnovo Kessie | il punto sul summit tra l’agente e il Milan

(Di giovedì 29 luglio 2021) La dirigenza rossonera ha incontratodiper discutere del. Le ultime sulla trattativa Come riportato da Sky Sport, nella giornata di oggi il, nella persona di Frederic Massara, ha incontratodi Franck, George Atangana. Sul tavolo la trattativa per il, ribadita priorità sia del ragazzo che della società. L’ivoriano è però attualmente impegnato con la propria nazionale nelle Olimpiadi di Tokyo e bisognerà quindi aspettare il suo ritorno in Italia per arrivare alla firma. TUTTE LE NOTIZIE SUI ROSSONERI SU ...

... rappresentata da Massara, e l'agente di Franck, George Atangana, è appena terminato. Un faccia a faccia per discutere deldi contratto del centrocampista, in scadenza il prossimo 30 ...Milan senti Calabria -- 'Con Franck ho un bellissimo rapporto e mi auguro che trovi un accordo per il prolungamento. Eravamo entrambi in scadenza nel 2022: io ho sistemato tutto in ...Affare fatto, Simone Inzaghi può gioire: il big è pronto a sbarcare a Milano, ecco l'annuncioL'Inter rimane tra i club maggiormente attivi in ottica ...L’atteso incontro tra l’agente di Franck Kessie, George Atangana, e il Milan è andato in scena nella giornata di oggi. Secondo quanto riportato da Sky Sport il faccia a faccia, dove era presente Frede ...