Riforma giustizia, sospeso il Cdm. Cresce insoddisfazione M5s: ipotesi astensione dei ministri grillini (Di giovedì 29 luglio 2021) Era iniziato con due ore di ritardo rispetto al programma l’ultimo Consiglio dei ministri che portava sul tavolo la Riforma della giustizia. Il vertice che ha riunito l’esecutivo di Mario Draghi viene però sospeso e dopo un paio d’ore dal termine della riunione arriva la notizia: la Commissione giustizia della Camera sarà convocata alle 17 per esaminare le modifiche al processo penale. La delegazione del M5s capeggiata dall’ex-premier Giuseppe Conte arriva in ritardo dopo una consultazione con il leader del movimento. Proprio dal confronto interno, i grillini alzano l’asticella delle ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 luglio 2021) Era iniziato con due ore di ritardo rispetto al programma l’ultimo Consiglio deiche portava sul tavolo ladella. Il vertice che ha riunito l’esecutivo di Mario Draghi viene peròe dopo un paio d’ore dal termine della riunione arriva la notizia: la Commissionedella Camera sarà convocata alle 17 per esaminare le modifiche al processo penale. La delegazione del M5s capeggiata dall’ex-premier Giuseppe Conte arriva in ritardo dopo una consultazione con il leader del movimento. Proprio dal confronto interno, ialzano l’asticella delle ...

