Riforma giustizia | l’allarme dei parenti delle vittime di Viareggio | “Processi come quello per Rigopiano o per il Morandi rischiano l’oblio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 luglio 2021) Mentre il tema delladellaapproda approda sul tavolo del Consiglio dei ministri, con il premier Draghi che accelera per arrivare a chiudere entro oggi, daarriva l’appello dei familiari delladell’incidente ferroviario del 2009, in cui morirono 32 persone. Domani, venerdì 30 luglio, si ritroveranno sotto Montecitorio per protestare contro il testo che, temono, “rischia di cancellare con un colpo di spugna” iper i disastri colposi e ambientali. Non solo il processo di. “Pensiamo anche aper la strage di ...