Riforma giustizia, Di Battista: “Via reati mafia? Resta sempre legge salva-politici” (Di giovedì 29 luglio 2021) “Il Csm, ovvero il Consiglio superiore della magistratura, l’organo costituzionale presieduto dal Presidente della Repubblica, ha appena bocciato il meccanismo dell’improcedibilità, ovvero il cuore della Riforma salva-ladri e salva-mafiosi presentata dalla Cartabia e votata da tutti i ministri. Il Csm ritiene che nella Riforma Cartabia vi sia “irrazionalità complessiva” nonché “drammatiche ricadute pratiche”. Lo scrive su Facebook, Alessandro Di Battista, che ribadisce il no alla Riforma Cartabia della giustizia. “Leggo che probabilmente verranno esclusi i ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 luglio 2021) “Il Csm, ovvero il Consiglio superiore della magistratura, l’organo costituzionale presieduto dal Presidente della Repubblica, ha appena bocciato il meccanismo dell’improcedibilità, ovvero il cuore della-ladri e-mafiosi presentata dalla Cartabia e votata da tutti i ministri. Il Csm ritiene che nellaCartabia vi sia “irrazionalità complessiva” nonché “drammatiche ricadute pratiche”. Lo scrive su Facebook, Alessandro Di, che ribadisce il no allaCartabia della. “Leggo che probabilmente verranno esclusi i ...

Advertising

fattoquotidiano : Riforma Cartabia, Morra: “Con nuova norma avremo giustizia di classe. Resteranno impuniti i privilegiati” - petergomezblog : Riforma della giustizia, Conte: “Non voglio neppure considerare l’ipotesi in cui non venga modificato il testo” - matteosalvinimi : andranno valutati i dati, senza complicare la vita alle famiglie con costi e burocrazia in più. Inoltre, mentre i 5… - GiorgioAntonel1 : RT @ilfattoblog: 'La Sua riforma non solo nega giustizia in sede penale ma aumenta anche il numero dei processi civili, rallentando così an… - antobon2 : RT @Anpinazionale: Sulla riforma Cartabia: 'Giusto abbreviare i tempi dei processi, sbagliato cancellarli' Leggi la nota della Segreteria… -