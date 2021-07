Riforma giustizia, Cdm bloccato in attesa dell’accordo sul testo: Draghi vede i ministri M5S. Tajani: “Servono correttivi garantisti” (Di giovedì 29 luglio 2021) La partita sulla Riforma Cartabia si sposta nell’aula del Consiglio dei ministri. Il vertice di governo, convocato per le 11.30 a palazzo Chigi, non è ancora iniziato: si lavora per trovare l’estrema sintesi sul testo che cambierà le regole del processo penale. L’intesa non è ancora “sigillata”, ma la volontà del premier Mario Draghi è di blindare il testo questa mattina proprio in Cdm, per portarlo in Aula alla Camera – come previsto – domani, venerdì 30 luglio: per questo ha incontrato la delegazione dei quattro ministri M5s. Il leader in pectore del Movimento Giuseppe Conte, nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) La partita sullaCartabia si sposta nell’aula del Consiglio dei. Il vertice di governo, convocato per le 11.30 a palazzo Chigi, non è ancora iniziato: si lavora per trovare l’estrema sintesi sulche cambierà le regole del processo penale. L’intesa non è ancora “sigillata”, ma la volontà del premier Marioè di blindare ilquesta mattina proprio in Cdm, per portarlo in Aula alla Camera – come previsto – domani, venerdì 30 luglio: per questo ha incontrato la delegazione dei quattroM5s. Il leader in pectore del Movimento Giuseppe Conte, nel ...

