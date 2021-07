Riforma giustizia all’ultimo miglio, Governo cerca sintesi (Di giovedì 29 luglio 2021) (Teleborsa) – Draghi mette il turbo sulla Riforma della giustizia con l’obiettivo di approvare il testo alla Camera, anche con la fiducia, prima della pausa estiva. Ieri, giro di telefonate con Enrico Letta e Matteo Salvini, ma non è mistero il “grosso” della partita si gioca con i Cinquestelle e l’ex Premier Conte che, sul tema, ha più volte promesso battaglia. Si punta, comunque, a trovare una sintesi entro oggi, con un nuovo passaggio della Riforma in CdM, prima che Marta Cartabia presenti le sue proposte in Commissione, passaggio attesi ieri ma slittato, appunto, in attesa di trovare il punto di caduta finale sugli ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 luglio 2021) (Teleborsa) – Draghi mette il turbo sulladellacon l’obiettivo di approvare il testo alla Camera, anche con la fiducia, prima della pausa estiva. Ieri, giro di telefonate con Enrico Letta e Matteo Salvini, ma non è mistero il “grosso” della partita si gioca con i Cinquestelle e l’ex Premier Conte che, sul tema, ha più volte promesso battaglia. Si punta, comunque, a trovare unaentro oggi, con un nuovo passaggio dellain CdM, prima che Marta Cartabia presenti le sue proposte in Commissione, passaggio attesi ieri ma slittato, appunto, in attesa di trovare il punto di caduta finale sugli ...

