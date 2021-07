Riforma del reclutamento dei docenti: quanta strada c’è da fare (Di giovedì 29 luglio 2021) Inviato da Enrico Maranzana - Il ministro dell’istruzione Bianchi, parlando al tgcom24, ha affermato: “Dobbiamo cambiare non solo il modo di reclutamento ma anche il sistema di formazione degli insegnanti”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 29 luglio 2021) Inviato da Enrico Maranzana - Il ministro dell’istruzione Bianchi, parlando al tgcom24, ha affermato: “Dobbiamo cambiare non solo il modo dima anche il sistema di formazione degli insegnanti”. L'articolo .

Advertising

matteosalvinimi : andranno valutati i dati, senza complicare la vita alle famiglie con costi e burocrazia in più. Inoltre, mentre i 5… - fattoquotidiano : Dopo gli articoli del Fatto, in cui si spiegava come la riforma Cartabia provocherà un arretramento in tema di lott… - fleinaudi : Tra poco, alle ore 10:00, presso @Montecitorio, la @fleinaudi presenterà la bozza del DdL costituzionale 'Istituzio… - cpetacci : RT @ivocamic: ENNESIMA MAZZATA SULLA #CASA La riforma del Fisco è un salasso sui proprietari di casa. Tutto per trovare appena 2,5 miliardi… - polis1963 : RT @gabelmanu: @SkyTG24 Complimenti! Continuate a dire che la riforma Cartabia ,”riforma garantista”,la chiede l’Europa,non vi vergognate n… -