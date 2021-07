Riforma Cartabia | il nuovo emendamento del Governo salva i colletti bianchi della mafia M5S | “Su questo non si transige”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 luglio 2021) Nessuno stop all’improcedibilità, ma soltanto “ulteriori proroghe”, concedibili a discrezione del giudice, di non più di un anno (in Appello) e sei mesi (in Cassazione) ciascuna, per una serie di reati: quelli di associazione mafiosa e terroristica, il voto di scambio politico-mafioso, le ipotesi di violenze sessuali e l’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Non è incluso però l’articolo 416-bis.1 del codice penale, che prevede l’aggravante per i reati commessi avvalendosi dell’organizzazione mafiosa o al fine di agevolarne l’attività: ad esempio l’estorsione, la corruzione, il riciclaggio, il sequestro di persona, il favoreggiamento (come quello di cui era accusato l’ex ...