Riapertura stadi | il Governo apre ai posti a scacchiera | la situazione

Advertising

forumJuventus : TS: 'Riapertura stadi: c'é il nodo distanziamento seggiolini. Solo l'Allianz Stadium garantisce 1 metro e potrà osp… - FBiasin : #Marotta: “Riapertura impianti al 50%? Con il distanziamento la capienza verrebbe ridotta al 25/30%. Sarebbe utile… - capuanogio : La legge impone il distanziamento di un metro anche dentro gli stadi per consentire la riapertura al 50% della capi… - corradone91 : Interviste simultanee e, credo, concertate, dei presidenti delle società di #SerieA (da ultimi, #Preziosi e… - themastermain : RT @NonEvoluto: Sulla questione riapertura stadi, ridondante il vincolo che impone alle società il distanziamento di un metro tra i posti a… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura stadi

'Glivanno riaperti al 100% , come stanno facendo in Inghilterra, in Francia o in Spagna: ...scacchiera rendendo concreto il 50% della capienza previsto nel decreto in vista di una...caos. La Serie A minaccia di scioperare e di non scendere in campo il 22 agosto per la prima giornata di campionato La Federcalcio e la Lega Serie A hanno scritto al Comitato tecnico ...TIFOSI STADI CORONAVIRUS – Prosegue il lavoro della FIGC per aumentare il più possibile la capienza degli stadi per l’inizio della prossima stagione. L’obiettivo è quello di una capienza del 50% di tu ...Bruno Giordano, ex attaccante tra le altre della Lazio ed oggi opinionista calcistico, ha parlato della situazione stadi a Roma ai microfoni di TMW Radio. Le sue parole "Le difficoltà di questi anni p ...