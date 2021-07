(Di giovedì 29 luglio 2021) Per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 "la sfida è assicurare a tutti, anche per quanto rilevato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche, il ...

Advertising

giornali_it : Riapertura scuole, mascherina e vaccino: le news del piano #29luglio #AgenzieStampa #Adnkronos #Cronaca - GiorgioPitzalis : - reggiotv : Per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 'la sfida è assicurare a tutti, anche per quanto rilevato dal Comitato… - italiaserait : Riapertura scuole, mascherina e vaccino: le news del piano - TV7Benevento : Riapertura scuole, mascherina e vaccino: le news del piano... -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole

A metterlo in luce è il nuovo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, che sottolinea: "se ladellein presenza al 100% deve essere l'obiettivo prioritario, puntare ...Laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per ladelle, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di ..."Dopo i primi segnali di risalita registrati la scorsa settimana - ricorda Renata Gili, responsabile ricerca sui Servizi sanitari della Fondazione - si conferma un lieve incremento dei ricoveri che do ...I giudici amministrativi, dopo aver osservato che quanto emerso dalle relazioni delle aziende sanitarie abruzzesi “restituisce uno spaccato che non poteva non ...