Riapertura scuole | mascherina e vaccino | le news del piano

Per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 "la sfida è assicurare a tutti, anche per quanto rilevato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche, il recupero dei ritardi e il rafforzamento degli apprendimenti, la riconquista della dimensione relazionale e sociale dei nostri giovani, insieme a quella che si auspica essere la ripresa civile ed economica del Paese". Lo si legge nella premessa della bozza del piano scuola 2021-22 messo a punto dal ministero dell'Istruzione in vista della ripresa dell'attività scolastica. Il CTS, si legge ancora nella bozza in considerazione della progressiva copertura vaccinale nella ...

