Regé-Jean Page sarà Il Santo nel remake, le cose da sapere sulla saga storica (Di giovedì 29 luglio 2021) La notizia è fresca: Regé-Jean Page, l’attore rivelazione della prima stagione di Bridgerton, sarà il protagonista – e anche il produttore esecutivo – del remake de Il Santo. Dopo l’impegno nel film tratto da Dungeons & Dragons, dunque, si misurerà con il mitico personaggio di Simon Templar, nato dalla penna del romanziere Leslie Charteris e poi interpretato nel corso degli anni da Roger Moore e Val Kilmer in diversi adattamenti cinematografici e televisivi, per non parlare di radiodrammi, fumetti, videogiochi e altro ancora. Non tutti, però, conoscono bene il personaggio, affascinante ... Leggi su wired (Di giovedì 29 luglio 2021) La notizia è fresca:, l’attore rivelazione della prima stagione di Bridgerton,il protagonista – e anche il produttore esecutivo – delde Il. Dopo l’impegno nel film tratto da Dungeons & Dragons, dunque, si misurerà con il mitico personaggio di Simon Templar, nato dalla penna del romanziere Leslie Charteris e poi interpretato nel corso degli anni da Roger Moore e Val Kilmer in diversi adattamenti cinematografici e televisivi, per non parlare di radiodrammi, fumetti, videogiochi e altro ancora. Non tutti, però, conoscono bene il personaggio, affascinante ...

