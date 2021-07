Real Madrid, Daniel Carvajal rinnova fino al 2025 (Di giovedì 29 luglio 2021) Daniel Carvaja rimane al Real Madrid. “Daniel Carvajal ha firmato il rinnovo del contratto al Real Madrid, accompagnato dal presidente Florentino Pérez“. Così i blancos annunciano sui social la notizia, aggiungendo che “il difensore resta legato al nostro club fino al 30 giugno 2025“. Prosegue dunque il matrimonio tra il club e il calciatore spagnolo, arrivato al Real Madrid nel 2013 dopo un esperienza in Germania, al Bayer Leverkusen. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 29 luglio 2021)Carvaja rimane al. “ha firmato il rinnovo del contratto al, accompagnato dal presidente Florentino Pérez“. Così i blancos annunciano sui social la notizia, aggiungendo che “il difensore resta legato al nostro clubal 30 giugno“. Prosegue dunque il matrimonio tra il club e il calciatore spagnolo, arrivato alnel 2013 dopo un esperienza in Germania, al Bayer Leverkusen. SportFace.

