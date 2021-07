Real Madrid, altro rinnovo importante in vista tra i veterani (Di giovedì 29 luglio 2021) Il Real Madrid di Carlo Ancelotti, sta iniziando un nuovo ciclo dopo l’addio di due punti fermi come Varane e Sergio Ramos. Il bilancio però, non è dei migliori, infatti il Real sta pensando prima alle situazioni interne, come qualche rinnovo, e poi agli acquisti. Poche ore fa è stato ufficializzato il rinnovo di Daniel Carvajal ed ora si sta trattando per il rinnovo di Karim Benzema, altro veterano dei blancos. La trattativa con il francese Anche il francese andrà in scadenza 2022 come Carvajal e il rinnovo dovrebbe arrivare per un ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 29 luglio 2021) Ildi Carlo Ancelotti, sta iniziando un nuovo ciclo dopo l’addio di due punti fermi come Varane e Sergio Ramos. Il bilancio però, non è dei migliori, infatti ilsta pensando prima alle situazioni interne, come qualche, e poi agli acquisti. Poche ore fa è stato ufficializzato ildi Daniel Carvajal ed ora si sta trattando per ildi Karim Benzema,veterano dei blancos. La trattativa con il francese Anche il francese andrà in scadenza 2022 come Carvajal e ildovrebbe arrivare per un ...

