(Di giovedì 29 luglio 2021) “Dalche fotografa la ripartenza delle economie regionali post-pandemia viene fuori l’immagine di un’a due, con Nord e Sud che rischiano di allontanarsi ulteriormente. Confortano la possibilità di recupero e le prospettive ottimistiche per il futuro in relazione ai nuovi strumenti economici a disposizione mai visti prima: la crescita del pil nel mezzogiorno del +3,3% nel 2021, seguita da un +3,2 nel 2022, certo èlontana da quella delle Regioni del centro-Nord (con una media del +5,1% nel 2021 e del +4,3% nel 2022) ma spiccano le performance ...

Advertising

zazoomblog : Rapporto Svimez Vito Grassi (Confindustria): “Italia ancora a due velocità” - #Rapporto #Svimez #Grassi - rudyfc : Grazie a @svimez per aver apprezzato nelle anticipazioni del suo Rapporto il lavoro che abbiamo svolto con la campa… - SudECoesione : Le anticipazioni del rapporto @svimez confermano le stime del governo sull'impatto del #PNRR sul PIL del Sud e supp… - VitoSantarsiero : Anticipato Rapporto Svimez sul Mezzogiorno.Situazione drammatica;rivedere politiche nazionali ma soprattutto serve… - StraNotizie : Rapporto Svimez, Vito Grassi (Confindustria): 'Italia ancora a due velocità' -

Ultime Notizie dalla rete : Rapporto Svimez

ilmattino.it

L'Abruzzo stenta a ripartire, questo dicono i datidel2020 e nonostante chi governa li conosca, di fatto non sta facendo nulla per sostenere la ripresa. La nostra economia cresce ...'Dalche fotografa la ripartenza delle economie regionali post - pandemia viene fuori l'immagine di un'Italia ancora a due velocità, con Nord e Sud che rischiano di allontanarsi ..."Solo Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia dimostrano resilienza e nel 2022 avranno recuperato il 2020, tutte le altre regioni no. Il Mezzogiorno appare del tutto lontano da quest ...Roma, 29 lug. (Labitalia) - "Dal Rapporto Svimez che fotografa la ripartenza delle economie regionali post-pandemia viene fuori l'immagine di un'Italia ancora a ...