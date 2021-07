Raimondo Todaro, la svolta del ballerino: addio a Milly Carlucci per la De Filippi? (Di giovedì 29 luglio 2021) Raimondo Todaro è pronto a nuove avventure. Il ballerino lo ha rivelato con un post Instagram. Passaggio su Canale 5 in arrivo? Raimondo Todaro (Instagram)Era nell’aria già da tempo, ma adesso è ufficiale: Raimondo Todaro lascia “Ballando con le stelle”. Lo storico ballerino del programma di Rai Uno ha deciso di guardare altrove e provare a confrontarsi con nuovi progetti. Una scelta ragionata, ma che era inevitabile per chi, come lui, cerca degli stimoli continui per alimentare la propria professione. Così, dopo sedici anni, lo show del ... Leggi su chenews (Di giovedì 29 luglio 2021)è pronto a nuove avventure. Illo ha rivelato con un post Instagram. Passaggio su Canale 5 in arrivo?(Instagram)Era nell’aria già da tempo, ma adesso è ufficiale:lascia “Ballando con le stelle”. Lo storicodel programma di Rai Uno ha deciso di guardare altrove e provare a confrontarsi con nuovi progetti. Una scelta ragionata, ma che era inevitabile per chi, come lui, cerca degli stimoli continui per alimentare la propria professione. Così, dopo sedici anni, lo show del ...

Advertising

blogtivvu : Raimondo Todaro lascia Ballando con le stelle: ecco per quale motivo - BITCHYFit : Raimondo Todaro lascia per sempre Ballando con le Stelle - efdiegi : A me comunque non sorprenderebbe affatto un alto tradimento di Raimondo Todaro per il programma della concorrenza... #BallandoConLeStelle - RadioSoap2 : RT @FanFerrante: 'Ah Raimondo Todaro... ma chi è?' @RadioSoap2 show ahahahahahhahaha #ascoltitv - FanFerrante : 'Ah Raimondo Todaro... ma chi è?' @RadioSoap2 show ahahahahahhahaha #ascoltitv -