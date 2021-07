RAI - Venerato: "Se il Napoli avesse le mani libere vi dico chi prenderebbe" (Di giovedì 29 luglio 2021) Ciro Venerato, esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni sul mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: "Al momento i giocatori possono essere acquistati solo tramite prestito, non a titolo definitivo. E' possibile che allo scadere del mercato le società che adesso rifiutano di cedere i calciatori con questa modalità, possano cambiare idea. Per questo il Napoli non affonda il colpo con altri terzini aspettando Emerson Palmieri. Se il Napoli avesse le ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 29 luglio 2021) Ciro, esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kissnel corso della trasmissione Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni sul mercato del. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: "Al momento i giocatori possono essere acquistati solo tramite prestito, non a titolo definitivo. E' possibile che allo scadere del mercato le società che adesso rifiutano di cedere i calciatori con questa modalità, possano cambiare idea. Per questo ilnon affonda il colpo con altri terzini aspettando Emerson Palmieri. Se ille ...

