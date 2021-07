RAI - Venerato: "Rinnovo Insigne? Vi spiego bene la situazione" (Di giovedì 29 luglio 2021) Ciro Venerato, esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: "Insigne? Solo quando tornerà da Ibiza e metterà piede a Castel di Sangro si tratterà la questione Rinnovo. La recente visita dell'agente Pisacane al centro di Castel Volturno non ha nulla a che vedere con il Rinnovo, è una semplice visita di routine. In questo momento non ci sono certezze di alcun tipo. Gli interessi per Insigne ci sono, piace a molte squadre. Ma offerte ufficiali non ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 29 luglio 2021) Ciro, esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: "? Solo quando tornerà da Ibiza e metterà piede a Castel di Sangro si tratterà la questione. La recente visita dell'agente Pisacane al centro di Castel Volturno non ha nulla a che vedere con il, è una semplice visita di routine. In questo momento non ci sono certezze di alcun tipo. Gli interessi perci sono, piace a molte squadre. Ma offerte ufficiali non ...

