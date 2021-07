Raggi | Stadio della Roma | a breve presentazione nuovo progetto

(Di giovedì 29 luglio 2021)– “Abbiamo già iniziato le nuove interlocuzioni e aci sarà ladel”. Lo ha detto la sindaca di, Virginia, in un’intervista a Radio Cusano Campus, in merito aldopo la revoca dell’interesse pubblico suldi Tor di Valle. “Nei Friedkin ho colto una grande determinazione unita a una grande capacità di analisi, tant’è vero che quando sono arrivati hanno studiato ildi Tor di Valle per mesi prima di decidere ...

Stadio della Roma affossato dal M5s, così Calenda disintegra la Tutta questa lavorazione, però, oltre ad essere in una fase preliminare potrebbe scontrarsi con il problema della causa per danno ...Virginia Raggi torna a parlare della questione del nuovo stadio della Roma. In un'intervista a Radio Cusano Campus, ha spiegato la sindaca di Roma ha spiegato così la situazione: "Nei Friedkin ho colt ...Le parole della sindaca sul progetto stadio che ripartirà con i Friedkin Virginia Raggi ha parlato ai microfoni di Radio Cusano Campus, nell'ambito del progetto dello stadio della Roma. Ecco le sue pa ...