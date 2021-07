Raggi: Roma è Ferrari che ha ripreso a correre (Di giovedì 29 luglio 2021) Roma – “La trasformazione di Roma è già in atto e con me continuerà ad andare avanti”. Lo ha detto andata sindaca di Roma del M5S e attuale prima cittadina, Virginia Raggi, nel corso di un confronto nella Casa dell’Architettura con gli altri concorrenti al Campidoglio. “Roma è paragonabile a una Ferrari che era completamente ferma, io l’ho ricostruita, fatta ripartire e ho iniziato a farla correre. Dobbiamo farla correre tutti insieme verso i fondi del Recovery, il Giubileo ed Expo 2030, appuntamenti che possono cambiare l’aspetto e l’attitudine della ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 luglio 2021)– “La trasformazione diè già in atto e con me continuerà ad andare avanti”. Lo ha detto andata sindaca didel M5S e attuale prima cittadina, Virginia, nel corso di un confronto nella Casa dell’Architettura con gli altri concorrenti al Campidoglio. “è paragonabile a unache era completamente ferma, io l’ho ricostruita, fatta ripartire e ho iniziato a farla. Dobbiamo farlatutti insieme verso i fondi del Recovery, il Giubileo ed Expo 2030, appuntamenti che possono cambiare l’aspetto e l’attitudine della ...

