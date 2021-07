Raggi: «Da noi massima disponibilità per nuovo stadio Roma» (Di giovedì 29 luglio 2021) Virginia Raggi torna a parlare della questione del nuovo stadio della Roma. In un’intervista a Radio Cusano Campus, ha spiegato la sindaca di Roma ha spiegato così la situazione: “Nei Friedkin ho colto una grande determinazione unita ad una grande capacità di analisi. Quando sono arrivati hanno studiato il progetto Tor di Valle e hanno L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 29 luglio 2021) Virginiatorna a parlare della questione deldella. In un’intervista a Radio Cusano Campus, ha spiegato la sindaca diha spiegato così la situazione: “Nei Friedkin ho colto una grande determinazione unita ad una grande capacità di analisi. Quando sono arrivati hanno studiato il progetto Tor di Valle e hanno L'articolo

