Ragazzino di 13 anni trovato con la marijuana, uomo di 53 con la cocaina (Di giovedì 29 luglio 2021) SENIGALLIA - Continua senza sosta la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti La stazione dei Carabinieri di Senigallia ha denunciato un uomo di 53 anni residente a Senigallia, per detenzione di ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 29 luglio 2021) SENIGALLIA - Continua senza sosta la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti La stazione dei Carabinieri di Senigallia ha denunciato undi 53residente a Senigallia, per detenzione di ...

Advertising

fanpage : Lo sconcertante episodio a Teramo. Solo l'intervento tempestivo del padre del ragazzino ha evitato che si consumass… - morenobos : RT @bigini_roberto: PER LUI LEI ERA TUTTO Un giorno un ragazzino di cinque anni entrò in farmacia correndo e disse al farmacista: «Signore… - CristianoGuarco : Se avessi (ancora) 10 anni, con i gusti di un ragazzino di 10 anni, e non me ne fregasse nulla dell'animazione, all… - melquiade900 : @PedriniOmar auguri Omar per questa ennesima prova di vita! ..da quel ragazzino che a 16 anni ti portò una cassetta… - Ade20903031 : RT @PBerizzi: 'Sei frocio, mi fai schifo'. E giù schiaffi. La vittima dell'attacco #omofobo è un ragazzino di 15 anni in vacanza al mare. L… -