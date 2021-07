Raffaella Carrà, spunta il murale arcobaleno nella Gay Street romana: “Meno silenzio, più rumore” (Di giovedì 29 luglio 2021) “Meno silenzio, più rumore” è questa la frase scelta per accompagnare il volto di Raffaella Carrà in via di San Giovanni in Laterano. Qualche giorno fa, ai piedi del Colosseo, nella Gay Street di Roma è apparso un murale in onore della Regina della televisione: lei in bianco e nero, accanto tutti i colori dell’arcobaleno. Leggi anche: Pigneto, Philadelphia omaggia Roma: momenti di famiglia con un murales di Diavù Raffaella è scomparsa il 5 luglio, al seguito di una brutta malattia. Lei, come da tanti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 luglio 2021) “, più” è questa la frase scelta per accompagnare il volto diin via di San Giovanni in Laterano. Qualche giorno fa, ai piedi del Colosseo,Gaydi Roma è apparso unin onore della Regina della televisione: lei in bianco e nero, accanto tutti i colori dell’. Leggi anche: Pigneto, Philadelphia omaggia Roma: momenti di famiglia con uns di Diavùè scomparsa il 5 luglio, al seguito di una brutta malattia. Lei, come da tanti ...

Advertising

RaiCultura : Mina, Raffaella Carrà e Monica Vitta in un omaggio buffo al café chantant nella trasmissione del 1974 'Milleluci'.… - chetempochefa : Il bellissimo murale a Barcellona dedicato a Raffaella Carrà realizzato da Tvboy ???? - CorriereCitta : Raffaella Carrà, spunta il murale arcobaleno nella Gay Street romana: “Meno silenzio, più rumore” #GayStreet #Carrà - radiocalabriafm : RAFFAELLA CARRÀ - A FAR L'AMORE COMINCIA TU - BITCHYFit : Raffaella Carrà, a Roma un murales in suo onore e il candidato sindaco promette: “Le dedicheremo una via” -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrà Stasera in tv giovedì 29 luglio su Rai 3, 'A raccontare comincia tu': Raffaella Carrà 'incontra' Loretta Goggi Stasera in tv andrà in onda su Rai 3 alle 21:20 il programma A raccontare comincia tu dedicato a Raffaella Carrà . Sei puntate dedicate alla soubrette da poco scomparsa. Tra ricordi, aneddoti, cadute e successi, sullo schermo prenderà vita un incontro emozionante e di grande complicità, nel corso ...

Raffaella Carrà Show su Mediaset Extra ma il Biscione precisa: 'Deciso prima della morte' Era la fine degli anni '80 quando Mediaset ospitò ben 19 puntate (compresi gli speciali) di Raffaella Carrà Show e adesso, a quasi quaranta anni di distanza, ha deciso di riproporre lo storico programma su Mediaset Extra. Il programma andato in onda dal 9 gennaio al 7 maggio 1989 , su Canale ...

Fuochi d’artificio per Raffaella Carrà il Resto del Carlino Stasera in tv andrà in onda su Rai 3 alle 21:20 il programma A raccontare comincia tu dedicato a. Sei puntate dedicate alla soubrette da poco scomparsa. Tra ricordi, aneddoti, cadute e successi, sullo schermo prenderà vita un incontro emozionante e di grande complicità, nel corso ...Era la fine degli anni '80 quando Mediaset ospitò ben 19 puntate (compresi gli speciali) diShow e adesso, a quasi quaranta anni di distanza, ha deciso di riproporre lo storico programma su Mediaset Extra. Il programma andato in onda dal 9 gennaio al 7 maggio 1989 , su Canale ...