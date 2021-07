Puglianello | dal 9 al 13 agosto corso dei maestri ceramisti di Cerreto e San Lorenzello

(Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiincontra l’arte deidiSannita e San. Dal 9 al 132021, presso la splendida cornice di Villa Marchitto, si svolgerà undi ceramica destinato a famiglie, adulti e bambini dai 5 anni in poi. Ad insegnare la nobile arte, il maestro Antonio Sagnella: ilpermette di imparare ad identificare gli strumenti di lavoro e conoscere i materiali, acquisire le tecniche di base per la manipolazione dell’argilla, effettuare la lavorazione al tornio e la decorazione ...

