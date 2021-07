Puglia, “pasticciotto” super veloce: rete Open Fiber raggiunge area industriale Presicce (Di giovedì 29 luglio 2021) (Teleborsa) – E’ un’azienda salentina, insediata nell’area industriale di Presicce, il primo utente pugliese della nuova rete di telecomunicazioni pubblica a banda ultralarga: nell’ambito del Piano Strategico BUL varato da Infratel Italia – società in house del Ministero dello Sviluppo Economico – e attuato dal concessionario Open Fiber con la supervisione di Regione Puglia, la fibra ottica ultraveloce è stata installata all’interno dello stabilimento dolciario Martinucci. L’impresa con più di 70 anni di storia capace di esportare ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 luglio 2021) (Teleborsa) – E’ un’azienda salentina, insediata nell’di, il primo utente pugliese della nuovadi telecomunicazioni pubblica a banda ultralarga: nell’ambito del Piano Strategico BUL varato da Infratel Italia – società in house del Ministero dello Sviluppo Economico – e attuato dal concessionariocon lavisione di Regione, la fibra ottica ultraè stata installata all’interno dello stabilimento dolciario Martinucci. L’impresa con più di 70 anni di storia capace di esportare ...

