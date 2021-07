Psg, Neymar: «Grande rispetto per Mbappé. Contento di ciò che ha fatto» (Di giovedì 29 luglio 2021) Neymar, nell’intervista rilasciata ai canali ufficiali del Psg, ha parlato del suo rapporto con il compagno di squadra Kylian Mbappé Ai microfoni dei canali ufficiali del Psg, Neymar ha svelato il suo rapporto con Kylian Mbappé: «Il nostro stato d’animo è quello di aiutarci a vicenda. Quando segnerò, voglio che segni anche Kylian. E quando segna, vuole che segni anche io. Abbiamo molto da segnare affetto e rispetto per l’un l’altro. Ammiro Kylian non solo come giocatore ma anche fuori dal campo. Sono davvero Contento di tutto ciò che ha realizzato finora e di tutto ciò che realizzerà ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 luglio 2021), nell’intervista rilasciata ai canali ufficiali del Psg, ha parlato del suo rapporto con il compagno di squadra KylianAi microfoni dei canali ufficiali del Psg,ha svelato il suo rapporto con Kylian: «Il nostro stato d’animo è quello di aiutarci a vicenda. Quando segnerò, voglio che segni anche Kylian. E quando segna, vuole che segni anche io. Abbiamo molto da segnare affetto eper l’un l’altro. Ammiro Kylian non solo come giocatore ma anche fuori dal campo. Sono davverodi tutto ciò che ha realizzato finora e di tutto ciò che realizzerà ...

