Profitti per le aziende e vaccini ai paesi ricchi (Di giovedì 29 luglio 2021) La gigantesca dimensione economica dei vaccini anti-Covid è finora passata in secondo piano rispetto all’urgenza di distribuirne il più possibile alla popolazione. Ci pensa ora un rapporto della «People Vaccine Alliance» (Pva), una rete internazionale di Ong, attivisti e premi Nobel, a fare i conti in tasca alle aziende farmaceutiche. L’analisi, intitolata «La grande rapina dei vaccini», rivela che le case produttrici dei vaccini hanno incassato cifre da capogiro grazie al monopolio garantito dai brevetti. Una maggiore competizione avrebbe permesso … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 29 luglio 2021) La gigantesca dimensione economica deianti-Covid è finora passata in secondo piano rispetto all’urgenza di distribuirne il più possibile alla popolazione. Ci pensa ora un rapporto della «People Vaccine Alliance» (Pva), una rete internazionale di Ong, attivisti e premi Nobel, a fare i conti in tasca allefarmaceutiche. L’analisi, intitolata «La grande rapina dei», rivela che le case produttrici deihanno incassato cifre da capogiro grazie al monopolio garantito dai brevetti. Una maggiore competizione avrebbe permesso … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

CottarelliCPI : 132 paesi hanno siglato un accordo per introdurre una tassazione minima globale sui profitti delle multinazionali.… - _LiamLovesMe_ : RT @drunkofweasleys: Ricapitolando: Scarlett Johansson ha fatto causa alla Disney per aver fatto uscire Black Widow contemporaneamente al c… - explosionk1ng : RT @drunkofweasleys: Ricapitolando: Scarlett Johansson ha fatto causa alla Disney per aver fatto uscire Black Widow contemporaneamente al c… - ashlxvelwt : RT @drunkofweasleys: Ricapitolando: Scarlett Johansson ha fatto causa alla Disney per aver fatto uscire Black Widow contemporaneamente al c… - Diletta71937571 : RT @drunkofweasleys: Ricapitolando: Scarlett Johansson ha fatto causa alla Disney per aver fatto uscire Black Widow contemporaneamente al c… -

Ultime Notizie dalla rete : Profitti per Collot, PaP: 'L'arroganza delle multinazionali' Dopo i ritardi nelle consegne e dopo aver accumulato profitti multimilionari per la vendita dei vaccini Covid19, le case farmaceutiche chiedono anche un bello sconto sulle tasse. Questa notizia racchiude in sé talmente tanti punti che mi fanno ...

Borsa Usa, il trend rialzista è in buona salute ... le aspettative sono state superate nell'87% dei casi e i profitti sono stati superiori alle stime del 20% circa. Le attese medie per la crescita degli utili dello S&P 500 su base annua per il ...

Profitti per le aziende e vaccini ai paesi ricchi | il manifesto Il Manifesto Profitti per le aziende e vaccini ai paesi ricchi La gigantesca dimensione economica dei vaccini anti-Covid è finora passata in secondo piano rispetto all’urgenza di distribuirne il più possibile alla popolazione. Ci pensa ora un rapporto della «Peop ...

Cina, stop ai profitti delle aziende di tutoring scolastico Mercato gigantesco riferito alla classe media cinese. Il governo vuole diminuire i costi famigliari per aumentare le nascite ...

Dopo i ritardi nelle consegne e dopo aver accumulatomultimilionarila vendita dei vaccini Covid19, le case farmaceutiche chiedono anche un bello sconto sulle tasse. Questa notizia racchiude in sé talmente tanti punti che mi fanno ...... le aspettative sono state superate nell'87% dei casi e isono stati superiori alle stime del 20% circa. Le attese mediela crescita degli utili dello S&P 500 su base annuail ...La gigantesca dimensione economica dei vaccini anti-Covid è finora passata in secondo piano rispetto all’urgenza di distribuirne il più possibile alla popolazione. Ci pensa ora un rapporto della «Peop ...Mercato gigantesco riferito alla classe media cinese. Il governo vuole diminuire i costi famigliari per aumentare le nascite ...