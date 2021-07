Professioni, allo Studio Esterino Cafasso di Napoli il riconoscimento Le Fonti Awards 2021 (Di giovedì 29 luglio 2021) Lo Studio Esterino Cafasso è risultato vincitore dell’ambito premio “Le Fonti Awards 2021” come “Studio Professionale dell’Anno” per la categoria Diritto del Lavoro e Consulenza, con la seguente motivazione: “Da oltre quarant’anni l’elevata qualità e l’esperienza del suo operato in materia della consulenza del lavoro sono riconosciute a livello nazionale ed internazionale da tutte le controparti. Lo Studio Esterino Cafasso si è contraddistinto, in particolare, per l’approccio innovativo ed all’avanguardia in tutte le ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 29 luglio 2021) Loè risultato vincitore dell’ambito premio “Le” come “Professionale dell’Anno” per la categoria Diritto del Lavoro e Consulenza, con la seguente motivazione: “Da oltre quarant’anni l’elevata qualità e l’esperienza del suo operato in materia della consulenza del lavoro sono riconosciute a livello nazionale ed internazionale da tutte le controparti. Losi è contraddistinto, in particolare, per l’approccio innovativo ed all’avanguardia in tutte le ...

Advertising

Napolitanteam : Professioni, allo Studio Esterino Cafasso di Napoli il riconoscimento Le Fonti Awards 2021 - - mi00110011 : RT @Raffael31784437: Hanno riempito di elogi medici e infermieri chiamandoli eroi . Sicuramente molti lo sono ma della gran parte non ho mo… - RobMacCready : RT @Raffael31784437: Hanno riempito di elogi medici e infermieri chiamandoli eroi . Sicuramente molti lo sono ma della gran parte non ho mo… - tiber_h : RT @Raffael31784437: Hanno riempito di elogi medici e infermieri chiamandoli eroi . Sicuramente molti lo sono ma della gran parte non ho mo… - Raffael31784437 : Hanno riempito di elogi medici e infermieri chiamandoli eroi . Sicuramente molti lo sono ma della gran parte non ho… -