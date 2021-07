Pro Vercelli – Comi: ”Demme? Dispiaciuto, non era mia intenzione fargli male” (Di giovedì 29 luglio 2021) Pro Vercelli – Comi: “Demme? Sono andato a sincerarmi delle sue condizioni subito dopo l’amichevole con il Napoli ma era in ospedale, per cui gli ho mandato un messaggio di pronta guarigione, sono molto Dispiaciuto, non era mia intenzione fargli male” Gianmario Comi, attaccante della Pro Vercelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “NapoliMagazine.Com” rigurante il fallo commesso su Demme durante la recente amichevole a Dimaro. Queste le sue parole: INFORTUNIO DI Demme “L’infortunio di ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 29 luglio 2021) Pro: “? Sono andato a sincerarmi delle sue condizioni subito dopo l’amichevole con il Napoli ma era in ospedale, per cui gli ho mandato un messaggio di pronta guarigione, sono molto, non era mia” Gianmario, attaccante della Pro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “NapoliMagazine.Com” rigurante il fallo commesso sudurante la recente amichevole a Dimaro. Queste le sue parole: INFORTUNIO DI“L’infortunio di ...

