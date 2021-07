Prima storica medaglia per San Marino alle Olimpiadi

(Di giovedì 29 luglio 2021)per Sanai Giochi Olimpici: Alessandra Perilli ha vinto il bronzo nel trap. L’oro è andato alla slovacca Zuzana Rehak Stefecekova, l’argento all’americana Kayle Browning. L’Italia Silvana Stanco ha chiuso invece al quinto posto. Delusione per Jessica Rossi, una dei due portabandiera nella cerimonia di apertura di Tokyo 2020, che non ce l’ha fatta a raggiungere la finale.

sportface2016 : +++PRIMA STORICA MEDAGLIA DI SAN MARINO ALLE OLIMPIADI: ALESSANDRA PERILLI NEL TIRO A VOLO FEMMINILE+++ #Olimpiadi #Tokyo2020 #Olympics - Coninews : Jessica ed Elia insieme per una “prima” storica. ?????? Alla cerimonia d’apertura dei Giochi di #Tokyo2020 la delega… - vladiluxuria : Indipendentemente dal risultato è già una vittoria storica la partecipazione di #LaurelHubbard prima atleta transge… - ben_thewanderer : RT @sportface2016: +++PRIMA STORICA MEDAGLIA DI SAN MARINO ALLE OLIMPIADI: ALESSANDRA PERILLI NEL TIRO A VOLO FEMMINILE+++ #Olimpiadi #Toky… - viikygil : RT @SanMarino_RTV: +++#SanMarino vince la sua prima medaglia nelle Olimpiadi+++ A #Tokyo2020 è bronzo nel trap femminile per Alessandra Per… -

medaglia per San Marino ai Giochi Olimpici: Alessandra Perilli ha vinto il bronzo nel trap. L'oro è andato alla slovacca Zuzana Rehak Stefecekova, l'argento all'americana Kayle Browning. ...AGI -medaglia di San Marino alle Olimpiadi di Tokyo. Alessandra Perilli è bronzo nella specialità fossa (Trap) del tiro al volo. Grande soddisfazione per l'alteta sammarinese, 33enne, nata a ...