Prima della spiaggia | tra ritocchi e trattamenti estetici ad azione rapida

(Di giovedì 29 luglio 2021) Mai come questa estate sono tantissime le donne e gli uomini che, prima di partire per le vacanze si sono desiderati più in forma. E così da un paio di mesi sono tornati sul lettino del chirurgo. Secondo gli ultimi dati gli interventi più richiesti hanno riguardato seno, glutei e gambe per le donne, addome e pettorali per gli uomini. «Dopo quello che abbiamo passato sogniamo tutti un’estate in relax, per molti in riva al mare. Ma dopo un anno di forti limitazioni allo svolgimento di attività fisica, è cresciuto il ricorso alla chirurgia. Nella seconda estate ai tempi del Covid, abbiamo registrato un aumento del 50% di richieste, tra uomini e donne, in particolare over 30. Alcuni si sono ritrovati impreparati all’appuntamento con l’estate e sono stati spinti dall’urgenza di prendersi cura di sé, altri hanno solo aspettato il periodo più opportuno per ringiovanire il proprio aspetto fisico», spiega Daniele Spirito, specialista in chirurgia plastica a Roma e Como e docente presso la Scuola di specializzazione in Chirurgia Plastica dell’Università di Milano.