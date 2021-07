Pride Fvg: Ziberna “mai con chi vuole togliere i crocefissi dalle scuole” (Di giovedì 29 luglio 2021) “Il Comune di Gorizia rimane fermamente contrario a patrocinare il Pride Fvg”. Il sindaco Rodolfo Ziberna ha ribadito la posizione dell’amministrazione comunale anche nel corso del consiglio comunale di ieri, 28 luglio, durante il quale si sarebbe dovuta votare una mozione sul tema, poi rinviata alla prossima seduta. “Sembra che per la minoranza in consiglio comunale a Gorizia non ci siano cose più importanti di cui parlare se non del patrocinio del Comune al Pride Fvg – ha aggiunto il sindaco –. Premetto che non abbiamo negato la possibilità di svolgere gli eventi, che non ci compete, ma solo il patrocinio, ribadendo che siamo ... Leggi su udine20 (Di giovedì 29 luglio 2021) “Il Comune di Gorizia rimane fermamente contrario a patrocinare ilFvg”. Il sindaco Rodolfoha ribadito la posizione dell’amministrazione comunale anche nel corso del consiglio comunale di ieri, 28 luglio, durante il quale si sarebbe dovuta votare una mozione sul tema, poi rinviata alla prossima seduta. “Sembra che per la minoranza in consiglio comunale a Gorizia non ci siano cose più importanti di cui parlare se non del patrocinio del Comune alFvg – ha aggiunto il sindaco –. Premetto che non abbiamo negato la possibilità di svolgere gli eventi, che non ci compete, ma solo il patrocinio, ribadendo che siamo ...

