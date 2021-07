Preziosi | «Serie A? Se il Governo non aprirà al dialogo sugli stadi | ci fermeremo a pensare cosa fare»

(Di giovedì 29 luglio 2021) Il presidente del Genoa, Enrico, è uno dei “falchi” che vorrebbero fermare il campionato come forma di opposizione alle misure decise dalper il ritorno del pubblico alloo. Sulla frangia più oltranzista, di cui fa parte anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, nell’ultima assemblea di LegaA ha prevalso la linea morbida proposta da Marotta e Dal Pino. Ma la serrata è dietro l’angolo. Oggiha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. «Senza pubblico neglie forme di aiuto dal, il Chievo potrebbe non ...

Il Genoa è tra i club più attivi in Serie A sul mercato. Il club del presidente Preziosi è al lavoro per regalare a Davide Ballardini diversi rinforzi, a partire dalla mediana. È a un passo l'arrivo di Hernani, centrocampista ... Al Corriere: «Senza pubblico e forme di aiuto i club rischiano di fallire. Qualcuno considera i presidenti come ricchi scemi»