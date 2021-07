(Di giovedì 29 luglio 2021) Unaincentrata sulapprodato, una protagonista femminile, ecco svelati titoli e primissimi dettagli deldella saga di. In arrivo uncapitolo della saga di: si tratterà di unaincentrata sulin arrivoe a sorpresa apprendiamo che il ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Predator: il nuovo film sarà una storia delle origini sul primo alieno sulla Terra, le riprese in corso… - Gosazer : Dopo l'ultimo film di Predator speravo di non rivederlo mai più. Invece un nuovo film sul primo arrivato sulla Terr… -

Ultime Notizie dalla rete : Predator nuovo

Ilfilm susi intitolerà Skull e sarà una storia delle origini diretta da Dan Trachtenberg . La protagonista della storia sarà una donna. Le riprese del film sono in corso, anzi, a ...Durante una recente intervista con Collider , i produttori John Davis e John Fox hanno rivelato che il titolo delfilm diè Skull e che è a circa tre quarti della produzione. Hanno ...Una storia delle origini incentrata sul primo predator approdato sulla Terra, una protagonista femminile, ecco svelati titoli e primissimi dettagli del nuovo film della saga di Predator. In arrivo un ...John Davis e John Fox hanno svelato titolo e trama del quinto capitolo in lavorazione della saga aliena "Predator" ...