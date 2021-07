Precampionato 2021, Serie A: il calendario amichevoli di tutte le squadre (Di giovedì 29 luglio 2021) Tutto pronto per un’estate di preparazione e di primi scampoli di grande calcio. Le venti squadre di Serie A sono pronte ai vari ritiri Precampionato – chi in città e chi in montagna, o chi addirittura al mare – e per iniziare a testare nuovi acquisti, nuovi schemi e nuovi stili di gioco. Grande attesa per le prossime settimane, Sportface.it vi terrà aggiornati sul programma di amichevoli di tutte le squadre italiane. calendario ATALANTA 16 luglio Ore 17:00, Atalanta-AlbinoGandino 13-0 18 luglio Ore 17:00, Atalanta-Maccabi Bnei Raina 1-1 31 luglio Orario da definire, ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 luglio 2021) Tutto pronto per un’estate di preparazione e di primi scampoli di grande calcio. Le ventidiA sono pronte ai vari ritiri– chi in città e chi in montagna, o chi addirittura al mare – e per iniziare a testare nuovi acquisti, nuovi schemi e nuovi stili di gioco. Grande attesa per le prossime settimane, Sportface.it vi terrà aggiornati sul programma didileitaliane.ATALANTA 16 luglio Ore 17:00, Atalanta-AlbinoGandino 13-0 18 luglio Ore 17:00, Atalanta-Maccabi Bnei Raina 1-1 31 luglio Orario da definire, ...

Ultime Notizie dalla rete : Precampionato 2021 Amichevoli 2021: alla Salernitana basta Obi, 1 - 0 alla Fermana I campani dunque tornano alla vittoria in questo precampionato dopo il brutto ko di qualche giorno fa contro gli umbri che aveva fatto storcere il naso all'ambiente.

Diretta/ Verona Modena (risultato finale 3 - 2) video streaming tv: accorcia Scarsella! ... DIFRA vs TESSER! Verona Modena , in diretta giovedì 29 luglio 2021 alle ore 17.00 presso lo Sporting Center 'Paradiso' di Peschiera , sarà una sfida amichevole nella preparazione precampionato di ...

Formazioni ufficiali Inter-Crotone, amichevole precampionato 2021: Lukaku in panchina Sportface.it Hellas Verona-Modena 3-2, cronaca e tabellino Vittoria in amichevole per l'Hellas Verona contro il Modena. A Peschiera del Garda i gialloblù regolano per 3-2 gli emiliani, grazie alle reti di Lazovic e Cancellieri, oltre a un autogol; per il Mode ...

Amichevoli 2021: alla Salernitana basta Obi, 1-0 alla Fermana Alla Salernitana basta un gol di Obi per rialzare la testa contro la Fermana in amichevole a Cascia. Dopo la sconfitta col Gubbio, la squadra di Castori stavolta vince contro i marchigiani grazie a un ...

