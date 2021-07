Povero Fognini, si auto-insulta e finisce nel mirino della propaganda sulla legge Zan (video) (Di giovedì 29 luglio 2021) “Il caldo dà alla testa. Nel match ho usato un’espressione davvero stupida verso me stesso. Ovviamente non volevo offendere la sensibilità di nessuno. Amo la comunità Lgbt e mi scuso per la sciocchezza che mi è uscita. Ora vado in branda perché a Tokyo è notte. Vi abbraccio”. Sono le parole in una stories su Instagram su sfondo arcobaleno del tennista azzurro Fabio Fognini commentando quanto accaduto nel match con il russo Daniil Medvedec dove il ligure si è apostrofato con un’espressione omofoba. Un assist involontario ma perfetto per la politica, pronto a strumentalizzare quello sfogo sul campo contro… se stesso. Fognini nel mirino dei ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 luglio 2021) “Il caldo dà alla testa. Nel match ho usato un’espressione davvero stupida verso me stesso. Ovviamente non volevo offendere la sensibilità di nessuno. Amo la comunità Lgbt e mi scuso per la sciocchezza che mi è uscita. Ora vado in branda perché a Tokyo è notte. Vi abbraccio”. Sono le parole in una stories su Instagram su sfondo arcobaleno del tennista azzurro Fabiocommentando quanto accaduto nel match con il russo Daniil Medvedec dove il ligure si è apostrofato con un’espressione omofoba. Un assist involontario ma perfetto per la politica, pronto a strumentalizzare quello sfogo sul campo contro… se stesso.neldei ...

