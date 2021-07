Post pandemia: l’importanza del ‘silenzio dei gesti’. Cosa ci insegnano gli animali (Di giovedì 29 luglio 2021) La necessità di un contatto nell’uomo e nella natura è alla basa di un testo scritto dalla zoologa Mia Canestrini, le cui parole ci aprono un mondo su Cosa ci insegnano gli animali, specie nel periodo di Post pandemia. Non a caso, il testo è uno degli interventi che si trovano sulla Smemo 2022 – Touch!, che quest’anno tratta il desiderio e il bisogno di toccare con mano, rimanendo in contatto tramite il gesto del tocco. Tutti gli animali parlano toccandosi: Cosa ci insegnano nel Post pandemia La zoologa Mia ... Leggi su funweek (Di giovedì 29 luglio 2021) La necessità di un contatto nell’uomo e nella natura è alla basa di un testo scritto dalla zoologa Mia Canestrini, le cui parole ci aprono un mondo sucigli, specie nel periodo di. Non a caso, il testo è uno degli interventi che si trovano sulla Smemo 2022 – Touch!, che quest’anno tratta il desiderio e il bisogno di toccare con mano, rimanendo in contatto tramite il gesto del tocco. Tutti gliparlano toccandosi:cinelLa zoologa Mia ...

NewsPadania : RT @Cor_Com: #smartworking, per il 58% dei lavoratori italiani futuro “ibrido”. Ecco i risultato dello studio @FIMCislStampa e @adaptland… - paolorm2012 : RT @LDRaimondo: Il post pandemia prevede un piano di rilancio in cui le #donne non devono essere lasciate indietro. Tre parole chiave??: #eq… - marcocarestia : RT @WineNewsIt: Il #mondo del #cibo post-pandemia sarà al centro del Festival del Giornalismo Alimentare. A #Torino il 27 e 28 settembre 20… - olivieripennesi : RT @Cor_Com: #smartworking, per il 58% dei lavoratori italiani futuro “ibrido”. Ecco i risultato dello studio @FIMCislStampa e @adaptland… - Cor_Com : #smartworking, per il 58% dei lavoratori italiani futuro “ibrido”. Ecco i risultato dello studio @FIMCislStampa e… -