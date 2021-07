Porto-Roma, la frase di Dzeko a Conceicao scatena il caos (Di giovedì 29 luglio 2021) Tensione altissima nel match amichevole tra Porto e Roma. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 1-1: vantaggio dei giallorossi firmato da Mancini, all’89’ il pareggio di Vitinha. Si sono registrati momenti di grande nervosismo durante la partita, principalmente per la lite tra Mkhitaryan e Pepe, il difensore è stato autore di un brutto fallo e il calciatore della Roma ha reagito. Si sono verificati altri momenti di nervosismo. Anche gli allenatori Mourinho e Conceicao si sono lamentati: il primo con il guardalinee, il secondo con la panchina della Roma. Secondo il ‘Corriere dello Sport’ ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 29 luglio 2021) Tensione altissima nel match amichevole tra. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 1-1: vantaggio dei giallorossi firmato da Mancini, all’89’ il pareggio di Vitinha. Si sono registrati momenti di grande nervosismo durante la partita, principalmente per la lite tra Mkhitaryan e Pepe, il difensore è stato autore di un brutto fallo e il calciatore dellaha reagito. Si sono verificati altri momenti di nervosismo. Anche gli allenatori Mourinho esi sono lamentati: il primo con il guardalinee, il secondo con la panchina della. Secondo il ‘Corriere dello Sport’ ...

